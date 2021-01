Libera su situazione Casale e vaccinazioni

Libera su situazione Casale e vaccinazioni.

“La situazione pare essere sfuggita di mano”. In una nota Libera confronta il livello della risposta organizzativa tra la prima e la seconda ondata e si dice pronta ad adottare ogni strumento per fare chiarezza all'interno della residenza per anziani della Fiorina, “dove - scrive - è stato allestito un reparto covid per i suoi ospiti, disattendendo ogni più razionale forma di prudenza”. Libera affronta anche la situazione vaccini, punta il dito sui limiti di una campagna vaccinale che dipende dalla benevolenza dell'Italia mentre anche piccoli Stati hanno acquistato direttamente dalla casa farmaceutica, rivela di avere sollevato interrogativi in tutte le forme consentite e rilancia la sua disponibilità a collaborare in scelte che devono essere condivise “Il governo non prosegua - conclude - con atteggiamenti che stanno portando al disastro".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: