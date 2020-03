EMERGENZA Libera: "Subito una unità di crisi permanente"

Libera: "Subito una unità di crisi permanente".

Libera rilancia la proposta di una cabina di regia permanente con sindacati, associazioni di categoria, associazione bancaria e forze politiche proprio per mettere a punto – dicono - alcuni interventi necessari nell'emergenza. Per Libera, “il Paese deve fare squadra e per continuare a farlo c’è bisogno di unità, di parlare tutti con la stessa voce e di avere insieme – sottolineano - un grado di informazioni tale da poter mettere nelle condizioni ognuno di dare il proprio contributo”. Noi ci siamo – affermano - per aiutare il Paese ad uscire da questa situazione. Ma – concludono - crediamo sia arrivato il momento per tutti, responsabilmente, di ascoltarsi reciprocamente”.



I più letti della settimana: