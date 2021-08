Libera: sui patrocini “una inaccettabile invasione di campo da gran parte dell’esecutivo”

Libera: sui patrocini “una inaccettabile invasione di campo da gran parte dell’esecutivo”.

“Una inaccettabile invasione di campo da gran parte dell’esecutivo” così Libera commenta i 7 patrocini di altrettante Segreterie di Stato a favore dell'evento "La vita una festa". “Le istituzioni - si legge in una nota - che dovrebbero vigilare su imparzialità e correttezza della campagna referendaria, mettono in atto invasioni di campo a favore di una parte in causa". "A questo punto, per par condicio, - prosegue - dovrebbero patrocinare una festa pro IVG".

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: