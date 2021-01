OPPOSIZIONE Libera sul Consiglio di domani: “Un ordine del giorno vuoto, mancano gli argomenti prioritari” "Assenti in agenda piano vaccinale, piano ristori, piano riforme"

Sulla scia di un Direttivo partecipato, che ha delineato "quelle che sono le vere emergenze del Paese" (sanità, conti pubblici, crisi economica di aziende e famiglie), “fornendo molti stimoli per agire” – osserva il presidente Dalibor Riccardi, Libera critica, alla vigilia del Consiglio Grande e Generale, “l'ennesimo ordine del giorno vuoto”. “Piano vaccinale, piano ristori, piano riforme: tre argomenti fondamentali – fa notare Eva Guidi – che invece mancano in agenda.

Sul primo punto, ossia i vaccini, che dovrebbe essere la priorità, così come avviene in tutta Europa, nulla si sa sui tempi di arrivo, quanti saranno, né tanto meno quando inizierà e finirà la somministrazione. Sulle modalità della vaccinazione – sottolinea - non è ancora partita una campagna informativa, battente, seria e chiara.

Sul fronte degli aiuti all'economia, è indispensabile – aggiunge - che anche da noi venga fatto un piano ristori, capire come avverrà la distribuzione delle risorse del prestito ponte per dare risposte agli imprenditori che, causa Covid, si sono fermati e che devono ripartire”. Terzo aspetto, l'assenza di un piano di sviluppo di un piano riforme, "riforme che latitano – sostiene la capogruppo di Libera - ma sono indispensabili per garantire la ripartenza”.

“L'ordine del giorno del prossimo Consiglio è un insulto alla cittadinanza - rincara la dose Luca Boschi – da una parte il Governo che prosegue con i suoi annunci, dall'altra un Paese sconcertato. Ma su ristori e vaccini – evidenzia – le tempistiche sono fondamentali”. Lo definisce "un ritardo drammatico”: “qui - avverte - si sta parlando della vita delle persone”.

Nel video l'intervista a Luca Boschi, Libera

