Libera: "Sul Green Pass solo promesse ma i cittadini chiedono risposte".

L'utilizzo dello Sputnik per la campagna vaccinale, l'unica cosa fatta bene i ambito sanitario per Libera, all'attacco sul green pass. “Sono state fatte solo promesse a cittadini che chiedono risposte”, scrive in una nota stampa: "Il 'green pass sammarinese', al momento, non è riconosciuto in Europa. E non lo sarà fino a quando l’Ema, l’agenzia europea per il farmaco, non riconoscerà il vaccino anti-covid Sputnik”. Libera ricorda di avere chiesto invano precisi chiarimenti, attraverso una interpellanza consigliare e ritiene non più rinviabile una risposta dall'Esecutivo sull’attività diplomatica che è stata messa in campo e sulla risoluzione di queste difficoltà concrete che si riscontrano quotidianamente.

