Libera sul nuovo protocollo per le scuole: ha evidenti problematicità

Libera interviene sul nuovo protocollo Iss per le scuole che prevede la quarantena di 14 per tutti gli alunni nel caso in cui venga riscontrato un positivo, senza procedere con i tamponi come accadeva finora per non oberare la struttuira sanitaria, impegnata anche sul fronte della campagna vaccinale. "Una scelta che ha problematicità evidenti. - scrivono da Libera - perchè non tiene conto del fatto che spesso non sia facile attivare i permessi lavorati o lo smart working e porta così le famiglie a rivolgersi ai nonni, fascia che andrebbe invece tutelata". Libera crede che una proposta migliore potesse essere fare i tamponi a tutti, ma non il giorno dopo la scoperta del positivo, bensì attendendo 3/4 giorni da fare con didattica a distanza e monitorando la comparsa di sintomi, così da tenere in considerazione tutti gli aspetti che riguardano la società e le famiglie: salute, istruzione e lavoro.