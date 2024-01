OPPOSIZIONI Libera sulla sanità: "Non si faccia campagna elettorale con la salute dei cittadini” Il partito invoca un cambiamento radicale

Libera sulla sanità: "Non si faccia campagna elettorale con la salute dei cittadini”.

Libera torna sul tema sanità e pretende un cambiamento radicale: “Sono state fatte scelte sbagliate sul Comitato Esecutivo – fa notare - e si è data priorità al progetto del Nuovo Ospedale che non ha visto alcun passo in avanti concreto a discapito del rafforzamento della medicina di base sul territorio come da noi proposto, non si è riusciti – aggiunge - a rendere il nostro sistema attrattivo sia sul piano strutturale che più specifico per il comparto medico”. “Non si faccia campagna elettorale con la salute dei cittadini”, è il monito di Libera che vuole chiarezza e trasparenza e si dice pronta a contrastare un approccio verticistico e privo di qualsiasi visione delle politiche socio sanitarie che – conclude - questo Governo ha messo in campo”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: