SANITÀ Libera: timori legati al Dipartimento Prevenzione, "vogliamo chiarezza"

Anche Libera torna sulla sanità: “Sta succedendo tutto e il contrario di tutto”. Dopo Rf, anche il partito di Matteo Ciacci punta l'attenzione sul Dipartimento Prevenzione, chiedendo chiarezza. Posto ancora una volta l'accento sull'incarico di Direttore conferito alla Dottoressa Zoffoli direttamente con delibera del Congresso di Stato, senza pertanto attingere dalla graduatoria dello stesso bando di nomina, e per soli sei mesi. Libera chiede inoltre di sapere come si intende rafforzare l’attività di Prevenzione, “considerando – spiega - che le figure di Direzione delle due attuali UOC previste all’interno del Dipartimento in questione risultano vacanti”.

