Libera torna a chiedere la chiusura totale: "Tutela della salute prevalga su esigenze economiche"

Sul fronte politico, Libera chiede la chiusura di tutte le attività, escluse le essenziali, sulla scia delle recenti decisioni italiane. "La salute di tutti i lavoratori - si legge in una nota - prevalga rispetto alle esigenze di natura economica". Secondo la forza di minoranza, le attuali regole a San Marino lasciano ancora "troppi spazi" che consentono il contatto tra persone, in particolare sul lavoro e negli spostamenti per lo stesso motivo. In merito all'autocertificazione da consegnare all'arrivo in azienda, per Libera rischia di "deresponsabilizzare i titolari delle imprese dal controllo, attribuendolo impropriamente ai lavoratori stessi". È assurdo, prosegue la nota, "scaricare" sugli occupati la responsabilità di un eventuale danno di contagio. Libera parla poi di mappare gli asintomatici positivi e chiede di mettere in campo una task force per effettuare esami epidemiologici "a tappeto".