Libera traccia un bilancio politico a metà legislatura. Citando una serie di esempi sostiene che nonostante la maggioranza sia formata da quattro forze più il gruppo misto, dell'azione di Motus Liberi, Npr e soprattutto Rete non si vede nemmeno l’ombra. Tutti i comportamenti – scrive in una nota il partito di opposizione - si sono fusi in un unico modello e cioè quello del Pdcs, non mettendo in campo neppure una riforma strutturale.