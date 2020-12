Libera, ultimo giorno di incontri con le realtà del Paese

Nuovo incontri per Libera: questa mattina, tavolo aperto con il Presidente dell'Unione Consumatori Sammarinesi, Francesca Busignani. “Abbiamo registrato – dice il Segretario di Libera, Matteo Ciacci – una condivisione particolare sulla esigenza di lavorare insieme in una fase così delicata, guardando ai consumatori che, da un lato hanno bisogno di non vedere ridotta la propria capacità di spesa”.



Su questo Ciacci collega la necessità di una riflessione sugli interventi legati all'austerity come sulle riforme. “Dall'altro lato – prosegue – i consumatori hanno bisogno di ritrovare certezza e fiducia nel sistema”, guardando proprio alla fiducia quale fattore chiave per incentivare i consumi”. Questa sera, l'ultimo incontro per Libera, con Unione Sammarinese Consumatori.