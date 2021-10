Libera valuta esposto per le corsie preferenziali su dosi Pfizer e chiede trasparenza su relazione Bruschi

Sentiamo Matteo Ciacci

“Per noi – dichiara il Segretario di Libera Matteo Ciacci – alla luce della lettera dell'ex Dg Bruschi, che denunciava una serie di vicende, pressioni della politica, corsie preferenziali per l'utilizzo di dosi Pfizer, certe cose devono essere chiarite in ambito politico, ma al momento la maggioranza e il Governo non hanno voluto dare la relazione per fare questo tipo di valutazione”. All'indomani della Commissione, Libera insiste sull'emergenza sanità e valuta coi propri legali anche un esposto per i presunti favoritismi sulle dosi di Pfizer. Intanto si prepara per la prossima commissione sanità con le audizioni, già fissate in seduta segreta entro il prossimo 30 novembre, dell'ex Dg Bruschi, del Direttore Sanitario e attuale direttore generale facente funzione Rabini, del Direttore Amministrativo Forcellini e del Primario della Medicina di Base Ceccarini: “Un risultato ottenuto grazie alla mediazione tra maggioranza e opposizione che ci soddisfa. Ora deve esserci una azione concreta perché le difficoltà sono quotidiane e le segnalazione dei concittadini sono incessanti”.







Per Gilberto Piermattei, ad ogni modo, è sempre più evidente che il feeling tra gli alleati di Governo Dc e Rete si sta progressivamente erodendo e – afferma – lo si nota sulla sanità, ma anche sull'idea di sviluppo del paese e nel post referendum sull'aborto. “Invitiamo, soprattutto quelle forze politiche che si erano espresse in maniera favorevole al quesito referendario – dichiara Mabel Bevitori - ad un confronto utile per arrivare ad una legge che sia all'avanguardia e migliore di quelle che già ci sono nel comparto europeo”. Libera dunque chiama in causa direttamente Rete per una collaborazione finalizzata a scrivere insieme il testo di legge sull'Ivg ma la maggioranza, compatta, ha intanto già respinto la richiesta del partito di opposizione di inserire un comma ad hoc, nella prossima seduta del Consiglio, proprio sull'esito del referendum del 26 settembre.