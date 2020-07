Libera verso la costituente

In occasione del 28 luglio, festa della Libertà, Libera ha celebrato la giornata con una festa al Parco Ausa di Dogana. “I passi indietro che proprio in questi giorni il Governo e la maggioranza vogliono far fare al Paese dimostrano come la battaglia per la libertà e la democrazia debbano essere sempre attente e vigili” - ha scritto Libera nella presentazione dell'evento.

Oltre ai momenti ludici e musicali la serata è stata caratterizzata dalla politica con la presentazione dell'avvio della fase costituente di Libera. E' stata illustrata la proposta di manifesto “aperto al contributo di tutti coloro che vogliono aderire” - è stato detto dal palco. Giustizia, libertà, equità, solidarietà, passione e competenza sono i valori di riferimento di un progetto che vede confluire in sé anime diverse, unite dalla convinzione che “il paese si costruisce con le riforme”.