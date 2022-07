Libera: “Verso la strisciante privatizzazione dell’Iss”

Libera torna a parlare di sanità, elencando una serie di criticità “sotto gli occhi di tutti”. A partire dalla medicina di base, i cui professionisti, non per loro responsabilità, fanno più che l'amministrativo. E il Cot – continua il partito – non ha fatto altro che appesantire la macchina burocratica. Un servizio inadeguato – afferma - che “prepara il terreno ideale per la sanità privata”. E attacca il segretario Ciavatta che - accusa Libera - “si fa andar bene tutto il Comitato Esecutivo per non indispettire gli alleati anche se questi non sono compatibili fra loro e non risolve un problema nemmeno per sbaglio, anzi prosegue la pericolosissima strada della strisciante privatizzazione dell’Iss”.