“Liberare l’Amministrazione pubblica dall’influenza della politica”: la Segreteria agli Interni sulla riforma

“Liberare l’Amministrazione pubblica dall’influenza della politica”: la Segreteria agli Interni interviene sul cosiddetto decreto PO “Posizione Organizzativa”, recentemente ratificato dall’aula consiliare, definendolo un “ulteriore tassello utile a concretizzare la progressiva riforma della PA in atto”. Riforma che non si traduce in un’unica norma, quanto in una serie di interventi graduali e progressivi finalizzati a trasferire competenze finora accentrate nel Congresso di Stato all’Amministrazione, con iter chiari e predefiniti. “Il “decreto PO” - si legge- non danneggia i lavoratori pubblici, al contrario valorizza chi desidera mettersi alla prova, in un percorso i cui benefici ricadranno sulla qualità dei servizi resi” . La nota elenca poi i dati: il triplo di candidati per lo stesso numero di bandi negli ultimi due anni; figure dirigenziali in progressiva diminuzione ed un percorso di razionalizzazione che prevede l’accorpamento dell’Ufficio di Segreteria Istituzionale con l’Ufficio di Segreteria Esecutiva e la sezione Studi Legislativi dell’Avvocatura.

