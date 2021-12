INFORMAZIONE Libertà di stampa, i giovani DC chiedono rispetto dei ruoli: "No a invasioni di campo" Bugli puntualizza: "Non è fuoco amico". Il Segretario di Stato Lonfernini: "E' elemento propositivo, ma il settore può evolvere"

Libertà di stampa, i giovani democristiani tornano sulla questione dopo le dimissioni in blocco dell'autorità garante per l'informazione. Invocano il rispetto per i diversi ruoli i giovani della Dc, rimarcando il dispiacere per le dimissioni dell'autorità garante e rivolgendosi al Segretario di Stato Lonfernini per sottolineare la “necessità di garantire separazione tra informazione e politica, evitando invasioni di campo tanto da una parte quanto dall'altra”. Ad alcuni è parso un vero e proprio fuoco amico all'interno dello stesso partito di provenienza.

Nel video le interviste a Lorenzo Bugli, presidente Giovani Democratico Cristiani, e a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per l'Informazione

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: