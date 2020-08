Linea credito BCE, Libera: “Vigileremo”

Libera torna sulla linea di credito per 100 milioni, pone interrogativi e perplessità. Chiede quali “garanzie collaterali” - come richiesto dalla BCE a fronte del cessione di liquidità – siano state predisposte. Poi precisa: “i 100 milioni non andranno a favore di aziende che abbiano bisogno di investire – dice Libera – ma a supporto del sistema in caso di carenza di liquidità. Utili, ma non per fare prestiti a famiglie e imprese e quindi – dice Libera – non serviranno a far ripartire l'economia. Poi assicura: “Libera vigilerà su come verranno utilizzati questi soldi, perché se BCSM non non saprà restituirli a giugno 2021, i titoli che dovrà dare a garanzia saranno trattenuti dalla BCE e quei titoli sono dei cittadini sammarinesi” e conclude: “speriamo di non aver svenduto la nostra sovranità per 100 milioni tutt'altro che risolutivi”.



