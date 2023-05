Lo Sport si incontra a Malta

Nel video le interviste con il Ministro Clifton Grima e il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini

La settimana dei Giochi dei Piccoli Stati di Malta si apre nel segno di un momento istituzionale di grande valore. Con i ministri dello sport dei paesi partecipanti riuniti per un confronto su temi di interesse comune. All’incontro hanno partecipato il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini e il presidente del Cons Gian Primo Giardi. Ad aprire il meeting Clifton Grima, che ha confermato gli ottimi rapporti con San Marino. Una conferenza in due sessioni durante le quali si è parlato di progetti di sviluppo per atleti d’élite in paesi di piccole dimensioni, collaborazioni e progetti tra Stati finalizzate alla crescita sportiva e reperimento di risorse finanziarie, sia locali che internazionali, a beneficio dello sport e degli atleti ma anche di sport di base, reclutamento, salute dei ragazzi e degli atleti, monitoraggio degli stili di vita e impatto dello sport nella società e sulla salute pubblica.



