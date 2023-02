CONGRESSO DI STATO Lonfernini annuncia sconti sull'energia elettrica; Beccari: “In Argentina professionalità da valorizzare”

Lonfernini annuncia sconti sull'energia elettrica; Beccari: “In Argentina professionalità da valorizzare”.

L'avvio dei lavori del Consiglio Grande e Generale al centro dei temi dibattuti in Congresso di Stato. Fra i decreti che dovranno essere ratificati, specifica il segretario Teodoro Lonfernini, quello di raccordo fra le politiche riguardanti lavoro e previdenza; poi quello su gas naturale. Questa mattina, fra gli atti deliberativi, quello riguardante l'energia elettrica che, per il periodo 1° gennaio – 31 marzo – prevede uno sconto che va dal 17 al 20%. Tornando ai lavori consiliari, in Congresso sono stati commentati i lavori della Commissione antimafia, l'audizione con l'Avvocatura dello Stato sul procedimento Caso Cis e la legge sull'Informazione. “Non ci sono pericoli per la limitazione della libertà di stampa, pensiero e opinione - sottolinea Lonfernini -, anzi, valorizzeremo un settore estremamente importante”.

Il segretario agli Esteri Luca Beccari si concentra invece sul decreto delegato che istituisce la Commissione mista di confronto sui temi legati all'Accordo di associazione con l'Ue. La Commissione Affari Esteri continuerà ad avere la sua funzione ma, entrando l'Accordo in una fase operativa - si punta a trovare l'accordo entro l'anno -, c'è la necessità di allargare il confronto al mondo economico, sindacale e datoriale. Su questo strada anche l'avvio di un ciclo d'incontri con la popolazione.

Poi un accenno alla trasferta argentina del segretario Beccari, dove ha incontrato, a Cordoba, la comunità dei sammarinesi. Nei giorni seguenti gli incontri ministeriali. E con l'omologo argentino è stata conclusa la negoziazione dell'accordo in materia di previdenza: prevede la possibilità per i cittadini sammarinesi argentini di accumulare gli anni di pensione maturati in entrambi i Paesi. In tempi brevi la firma dell'accordo. Inoltre sono state fissate in un documento le reciproche volontà da portare avanti nel prossimo futuro, tra cui il riconoscimento dei titoli di studi. “Fra i sammarinesi in Argentina - spiega Beccari - ci sono infatti una serie di professionalità, anche in settori strategici, che potremo valorizzare”.

2023 anno impegnativo per San Marino perché il governo dovrà impegnarsi anche sulla ricollocazione del debito. “Oggi la nostra economia è migliore di quella pre Covid”, afferma Beccari. A dirlo sono i numeri, come gli indicatori dell'entrate dello Stato, il Pil, la disoccupazione. Quindi il debito andrà rinegoziato tenendo conto che lo stato della Repubblica è migliore a quello di tre anni fa.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: