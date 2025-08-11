Lonfernini: “La DC sia la casa comune per la stabilità di San Marino” Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura invita all'unità di sistema dalle pagine di Serenissima. “Bisogna governare il cambiamento, non subirlo”

Lonfernini: “La DC sia la casa comune per la stabilità di San Marino”.

In un momento cruciale per la Repubblica di San Marino, a pochi passi dalla ratifica dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, intervistato dal periodico La Serenissima rilancia il ruolo della Democrazia Cristiana come forza di garanzia e punto di riferimento per la stabilità del Paese.

“Dobbiamo unire le forze politiche per governare il cambiamento, non subirlo” sottolinea, ricordando che l’Europa deve essere vista come “una casa comune, un luogo di dialogo, crescita e opportunità” e che un eventuale referendum in questa fase sarebbe “un passo indietro” rispetto al mandato ricevuto dagli elettori. Lonfernini insiste sulla necessità di una politica di sistema che superi logiche divisive e che sappia coinvolgere non solo la maggioranza, ma anche le opposizioni che condividono valori comuni. All’interno della DC, aggiunge, serve un costante lavoro di rinnovamento, di coesione e di apertura verso chi si è allontanato nel tempo, per valorizzare le energie migliori e affrontare insieme le sfide che attendono il Paese.

Tra i temi centrali individuati dal Segretario ci sono la giustizia, con la difesa della piena indipendenza della magistratura e l’abolizione della prescrizione per garantire la certezza del diritto, la sanità, con l’impegno a difendere l’autonomia dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e a rafforzare la capacità di risposta del sistema sanitario e lo sviluppo economico, che per Lonfernini deve passare anche attraverso investimenti esteri ben distribuiti sul territorio e finalizzati a progetti infrastrutturali strategici.

Particolare attenzione è rivolta alle deleghe di Istruzione e Cultura, considerate leve fondamentali per preparare le nuove generazioni alle sfide europee. L’Accordo UE, evidenzia Lonfernini, non è solo una questione economica, ma anche "un’occasione per integrare il sistema educativo sammarinese con standard internazionali, favorire la mobilità degli studenti e valorizzare il patrimonio artistico e storico come motore di sviluppo e di coesione sociale. L’Europa non è un’entità distante — conclude — ma una casa in cui i nostri giovani devono sentirsi protagonisti. Il nostro compito è trasformare le paure in certezze virtuose, dando al Paese stabilità, prospettive e fiducia nel futuro”.



