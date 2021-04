Lonfernini: "obbligo vaccinale per chi lavora con il pubblico"

“Sono orgoglioso della risposta dei cittadini alla campagna di vaccinazione” - così in una nota stampa il Segretario di Stato al Lavoro che ringrazia tutti coloro che stanno aderendo al piano vaccinale e il personale sanitario. "Mi sento anche di sostenere che tutti i lavoratori a stretto contatto con il pubblico (sanitari e parasanitari, forze dell’ordine, insegnanti e pubblica amministrazione) debbano avere l’obbligo di vaccinarsi”.

Il Segretario di Stato al Lavoro anticipa l’intenzione proporre in Congresso di Stato l'introduzione di norme che introducano un obbligo vaccinale per queste categorie di lavoratori che, nel caso optino per l'obiezione, non possano continuare a prestare le loro attuali mansioni. Sulle coperture vaccinali ai lavoratori frontalieri, Lonfernini ribadisce che le somministrazioni potranno avvenire solo ed esclusivamente nel momento in cui il fabbisogno interno sarà completato e dietro specifici accordi bilaterali tra Italia e San Marino.

Alle aziende sammarinesi l'invito a ricorrere il più possibile al “lavoro agile”. La rinascita sanitaria, sociale, culturale ed economica deve passare necessariamente dall’obbligo ad impegnarsi da parte di tutti - conclude.