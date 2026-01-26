ATTIVISMO Lontani ma vicini: come convivono pro Pal e pro Israele nello stesso partito, l'esempio del Psd Posizioni agli antipodi nella stessa forza politica sul medio oriente. Ma dialogo e collaborazione, spiegano gli attivisti, non vengono mai meno

Uniti nel credo politico, ma separati in casa – si fa per dire – sul medio oriente. Nel Partito dei socialisti e dei democratici la parola “democrazia” si sostanzia anche nella convivenza tra pensieri opposti. Da una parte posizioni pro-Palestina e, dall'altra, vicinanza a Israele.

Due i 'testimonial' delle rispettive correnti: Tommy Fantini, vicino all'attivismo pro Gaza, e Andrej Ceccoli, in procinto di lanciare l'Associazione San Marino-Israele, entrambi membri della segreteria. Ma per quanto le idee possano essere agli antipodi, tutti e due giurano che amicizia e collaborazione non sono mai venute meno, in un partito che, storicamente, ricorda Fantini, sostiene la politica dei “due popoli, due Stati”. Per l'esponente Psd è necessario “condannare come brutale l'attacco del 7 ottobre, ma è ingiustificabile la sproporzionata risposta del Governo israeliano” nella Striscia. “Sono orgoglioso – prosegue Fantini – del lavoro fatto dal Collettivo per la Palestina”.

Proprio di questioni palestinesi si parlerà il 1 febbraio a San Marino, insieme all'ex 5 Stelle Alessandro Di Battista, ospite di un più ampio evento organizzato da un gruppo di cittadini su innovazione, start up, nuovi lavori. Momenti di confronto per pensare a un futuro di pace. Tutt'altro che tranquilla, invece, la massa di utenti belligeranti che sui social ha condannato sia la nascita dell'Associazione pro Israele sia, dall'altro lato, l'arrivo dei profughi palestinesi.

L'iniziativa promossa da Andrej Ceccoli è apartitica, sottolinea lo stesso promotore, e intende esprimere vicinanza allo Stato ebraico dopo “l'ondata d'odio crescente verso gli ebrei” nel mondo. Ne faranno parte, in maggioranza, cittadini sammarinesi e alcuni israeliani. Ceccoli invita a tenere distinti lo Stato israeliano dal Governo Netanyahu: un esecutivo, sottolinea, “di estrema destra”. “Hamas – dice - è un gruppo terroristico che va disarmato e i palestinesi, che sono vittime usate dall'organizzazione come scudi umani, vanno tutelati”. Sull'accoglienza rimarca: “è un dovere civile, ma bisogna garantire la sicurezza”.

Clima sereno nel Psd. “Siamo persone intelligenti che sanno contestualizzare”, afferma Fantini. “Difficile – aggiunge Ceccoli - che i toni tra noi si scaldino. Siamo entrambi moderati e pragmatici”.

