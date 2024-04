Lorenzo Bugli (Pdcs) nominato vice-presidente del Giovanile dell'IDC In questi giorni a Marrakesh l'IDC - Internazionale Democratica Centrista – ha tenuto l'Assemblea Generale. Bugli ha già lanciato la proposta di un ospitare a San Marino un evento dell'organizzazione

Una grande occasione e nuovo attestato per il ruolo del PDCS nelle grandi organizzazioni che riuniscono le formazioni politiche di centro destra e cristiano-democratiche. Lorenzo Bugli legge così la nomina a Vice Presidente del Giovanile dell'IDC, Internazionale Democratica Centrista. Raduna più di 106 partiti da tutto il mondo.

“Un'organizzazione – dice Bugli - dove la DC è sempre stata tra i fondatori e un partito molto attivo. Questa attività è stata stata ripresa proprio dal Giovanile, durante la mia Presidenza e ancora oggi il nuovo board del Giovanile continua a mandare avanti con tenacia. La mia nomina ne è l'esempio. Ora la DC è pienamente rappresentata, sia all'interno dei giovanili del PPE, all'interno dello YEP e dell'EDS e dell'IYDU, l'organizzazione di centrodestra liberale mondiale. Ma, soprattutto, finalmente ha un vice presidente all'interno del IDC, l'assembramento dei cristiani, che mettono ancora i valori al centro della politica. Ecco, lì possiamo spendere un buon punto per il nostro partito".

L'Assemblea di Marrakesh ha messo a tema i valori dell'IDC rispetto alla fase di crisi globale, dai grandi conflitti in atto. “Il ruolo dell'IDC, proprio per la sua matrice cristiana, di aggregazione di questi 106 partiti, è un ruolo chiave, quello del dialogo, dialogo sincero tra le forze politiche di tanti Paesi. Vuole cercare di risolvere i problemi più ingenti: la guerra in Medio Oriente, la guerra in Ucraina, le questioni dei migranti, con serietà. Ma anche come la democrazia può essere uno stimolo, in una fase storica dove si richiede maggior capacità di dialogo tra i Paesi”.

Nel video, l'intervista a Lorenzo Bugli, Pdcs

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: