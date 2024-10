Lorenzo Bugli (PDCS) plaude alla nomina di Roberto Sergio e invita a rilanciare RTV verso il futuro

Lorenzo Bugli (PDCS), in una nota, elogia la nomina di Roberto Sergio come Direttore di San Marino RTV, riconoscendo l’impegno del Governo per garantire stabilità e sviluppo all’emittente.

Bugli sottolinea l'importanza di consolidare RTV come ambasciatrice internazionale di San Marino, attraverso una visione a lungo termine che rafforzi la sua identità e promuova la cultura sammarinese. Dal consigliere un apprezzamento per i recenti passi verso la modernizzazione, tra cui l'app e l’archivio digitale, ma insiste sulla necessità di un progetto che preveda più contenuti online e collaborazioni internazionali per rendere RTV accessibile e attraente, soprattutto per le nuove generazioni.

Bugli conclude auspicando che l’emittente possa operare con autonomia creativa, rappresentando con orgoglio e indipendenza la voce dei sammarinesi nel mondo.

