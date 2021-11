Lorenzo Bugli: "San Marino sia sempre più presente e attivo negli organismi internazionali"

A Madrid, fino al 30 novembre, l'incontro annuale dell'Unione Interparlamentare. Ad aprire la 143esima assemblea il Re Felipe di Spagna. “Permettetemi di esprimere a tutti voi le mie più sentite condoglianze per l'enorme perdita di vite che abbiamo subito in questi due anni in tutti i nostri paesi”. Il dramma globale della pandemia nelle parole di Re Felipe all'Assemblea Uip a cui è intervenuto in video messaggio anche il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres: “Accolgo con favore i vostri piani per discutere il rafforzamento dell'uguaglianza di genere, l'impegno pubblico e la promozione del dialogo interculturale, che sono tutti essenziali per comunità pacifiche e resilienti. La partnership tra l'Unione Interparlamentare e le Nazioni Unite è una solida base per rafforzare la collaborazione”.







San Marino è presente a Madrid con i consiglieri Carlotta Andruccioli, Matteo Rossi e il capodelegazione Lorenzo Bugli. “E' fondamentale partecipare a queste iniziative per dar voce a San Marino e per far conoscere la nostra realtà. La Repubblica più antica del mondo, testimonianza del processo democratico per molti paesi che ancora oggi faticano sulla strada della democrazia o addirittura l'hanno perduta, come nei casi di Bielorussia, Venezuela, Afghanistan. Vogliamo dunque lanciare da qui un messaggio importante affinché San Marino sia sempre più presente, attivo e partecipe in queste organismi internazionali”.