APPROFONDIMENTO Lotta al caro-vita: la serata di RETE con il matematico Scienza per la difesa del risparmio Focus su gestione fondi pensione a San Marino, allarme debitori, distribuzione iniqua della ricchezza

È il primo di una serie di incontri tematici di approfondimento su questioni preminenti per il movimento Rete e con evidenti ricadute sui cittadini. Si parte dal caro-vita e la morsa inflazionistica che da anni aumenta il gap tra ricchi e poveri. Il Prof. Beppe Scienza, autore del libro "I nostri soldi e l'inflazione", spiega i meccanismi legati proprio all'inflazione, “ha quasi distrutto il potere di acquisto della lira” – ha detto – e anche l'euro non è affatto immune da questo pericolo. Oggi però gli strumenti per proteggere i nostri risparmi ci sono, basta sapersi orientare e affidarsi alle persone giuste, in un'epoca di grandi incertezze economiche.

La difesa del risparmio coinvolge anche la realtà sammarinese con le sue peculiarità. Marino Antimo Zanotti solleva la questione della gestione dei fondi pensione, da anni oggetto di dibattito politico e non solo. Come rendere la gestione profittevole ma mantenendo un rischio basso? Il ragionamento ruota attorno a questo interrogativo. Da membro del Consiglio per la Previdenza non ha mancato di rimarcare la complessità di essere chiamati a prendere decisioni difficili.

E' un excursus sulla riforma previdenziale invece quello che propone Gian Luigi Macina toccando il tasto dolente della mancata riscossione dei contributi. Situazione che apre il campo ai dati allarmanti di chi non versa il dovuto allo Stato per svariati milioni di euro, debitori che dunque falsano un'equa distribuzione della ricchezza.

Un punto, quest'ultimo, che riprende e mette in evidenza Giovanni Maria Zonzini nell'analisi delle dinamiche inflattive globali degli ultimi anni. Inflazione che colpisce tutte le fasce della popolazione eppure la ricchezza resta concentrata in poche mani accentuando la diseguaglianza economica tra individui e gruppi.

