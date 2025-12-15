CONVENZIONE ONU Lotta alla corruzione: Beccari interviene alla Conferenza di Doha Il 25 settembre 2025, San Marino ha depositato all'Onu lo strumento di ratifica della Convenzione. Posto l'accento sulla collaborazione con il GRECO

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è intervenuto con un videomessaggio, alla 11esima sessione della Conferenza degli Stati parte alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, a Doha, in Qatar. Partecipa ai lavori per San Marino, una Delegazione diplomatica del Dipartimento Affari Esteri.

Beccari ha sottolineato l’impegno di San Marino nella lotta alla corruzione, a tutela della trasparenza, del buon governo e dello Stato di diritto. In tale contesto, è stato ricordato - il 25 settembre 2025, San Marino ha depositato all'Onu lo strumento di ratifica della Convenzione, “compiendo un ulteriore e significativo passo nel percorso di allineamento agli standard internazionali”. “Questo risultato – riporta una nota di Palazzo Begni - si inserisce nel più ampio lavoro svolto negli ultimi anni, anche attraverso la collaborazione con il Gruppo di Stati contro la Corruzione del Consiglio d’Europa (GRECO). Il completamento del quinto ciclo di valutazione rappresenta un’importante occasione per verificare l’efficacia delle riforme adottate e individuare ulteriori ambiti di miglioramento, rafforzando ulteriormente il quadro normativo già avanzato del Paese".

“Siamo consapevoli - ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari - che la corruzione non conosce confini e richiede una vigilanza costante, sia a livello nazionale sia internazionale. Le minacce evolvono continuamente e solo attraverso un impegno condiviso, fondato sulla cooperazione, sullo scambio di informazioni e sull’assistenza legale reciproca, è possibile conseguire risultati concreti e duraturi”.

