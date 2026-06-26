CONSIGLIO D'EUROPA Lotta alla violenza di genere, Grevio: “Progressi significativi” a San Marino E' il primo rapporto di valutazione tematica del Gruppo di monitoraggio dell'organismo del Consiglio d'Europa. Evidenzia i passi avanti compiuti dal Titano, ma chiede misure d'urgenza nel campo dei processi e dei provvedimenti restrittivi

“Progressi significativi”. Così il rapporto del Grevio – organismo del Consiglio d'Europa che monitora la messa a terra della Convenzione di Istanbul da parte degli Stati che l'hanno ratificata - certifica i passi avanti nel complesso percorso della lotta alla violenza sulle donne. Una fotografia che dal punto di vista temporale si ferma all'ottobre 2025, prendendo però in considerazione anche novità successive, fino a marzo 2026. Un cammino virtuoso che il Grevio dettaglia, citando per esempio l'allineamento della legislazione penale ai requisiti della Convenzione attraverso l'introduzione del reato di molestia sessuale; l'armonizzazione delle disposizioni in materia di stalking e l'introduzione di nuovi reati che affrontano la dimensione digitale della violenza contro le donne. Valutata positivamente anche l'adozione del Piano nazionale globale per la lotta alla violenza di genere e l'introduzione di un Piano nazionale pluriennale volto a contrastare abusi e discriminazioni sul posto di lavoro. In evidenza anche come, grazie alla priorità data ai reati previsti nella convenzione, non si siano più verificati casi di prescrizione.

Da quanto fatto a quanto ancora da fare, con la richiesta di interventi urgenti in tre direzioni: sollecitata l'adozione di misure volte a garantire un'azione penale adeguata ed efficace nei casi di violenza sessuale e stupro, nonché nei casi di violenza psicologica"; poi si chiede di “aumentare i finanziamenti destinati agli organismi di coordinamento e alle organizzazioni della società civile" e, ancora, colmare lacune normative quali la mancanza di provvedimenti restrittivi d'urgenza nei confronti degli autori di violenza domestica.

Le Segreterie Esteri e Sanità parlano di una tappa significativa nell'attuazione della Convenzione e confermano il valore del sistema di monitoraggio nel miglioramento delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Rinnovanndo l'impegno di San Marino nella collaborazione con il COE per la piena attuazione della Convenzione, colgono le raccomandazioni formulate quali punti di partenza per i prossimi interventi normativi e misure da adottare.



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