Luca Beccari: “giornata importante”, caratterizzata da una serie di aperture da parte dell'Unione Il Segretario agli Esteri traccia un bilancio dei confronti con il Vicepresidente della Commissione europea; e sottolinea il valore strategico del “piano di relazioni” stabilito con Bruxelles

Soddisfatto il Segretario agli Esteri per il percorso compiuto fino ad ora da San Marino nel negoziato con l'Unione Europea; “tanto lavoro è stato fatto”. Al contempo rimarca l'importanza di aver stabilito un “piano di relazioni soprattutto politico” per affrontare le sfide che attendono il Paese. Nel corso dei confronti con Sefcovic è stata ad esempio registrata la disponibilità della Commissione europea a cooperare in materia di energia, sottolinea Luca Beccari. Che ricorda inoltre come vi siano state rassicurazioni circa la partecipazione di San Marino alle prossime attività della comunità politica europea, come il vertice in Moldova di giugno. Tutto ciò – ad avviso del Segretario di Stato – aiuta a creare le condizioni affinché si possa semplificare anche l'attività di negoziato; poiché l'Accordo di associazione resta l'”obiettivo primario”.

Ascolta l'intervista a Luca Beccari – Segretario di Stato Esteri

