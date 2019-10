Luca Boschi e Mariella Mularoni sono i nuovi Capitani Reggenti

Con una suggestiva cerimonia immutata negli anni, Luca Boschi e Mariella Mularoni sono saliti oggi alla suprema Magistratura dello stato. Succedono alle Loro Eccellenze Nicola Selva e Michele Muratori.

Un mandato semestrale particolare il loro perchè si tratta di una Reggenza di Garanzia e anche perchè traghetteranno il paese verso nuove elezioni. Dopo la prematura fine della legislatura si tornerà infatti a votare il prossimo 8 dicembre, con una nuova legge elettorale.

La giornata istituzionale si apre con l'alza bandiera da Palazzo Pubblico sulle note dell'inno nazionale.



A Palazzo Valloni il saluto da parte del corpo diplomatico e consolare e il discorso del Nunzio apostolico, Sua Eccellenza Monsignor Emile Paul Tscherrig.

Poi il primo, atteso, discorso dei Capitani Reggenti eletti. Luca Boschi e Mariella Mularoni nel loro primo intervento hanno parlato di tutte le sfide che dovranno affrontare nel prossimo semestre: dal rapporto con l'Italia, alle tematiche ambientali, dal garantire un futuro ai giovani, alle elezioni che aspettano la Repubblica.

"Il patrimonio di valori, oggi, è la forza più grande di cui disponiamo - hanno concluso - per affrontare una stagione istituzionale impegnativa, densa di incognite, ma in grado di proporre adeguate strategie politiche, economiche e sociali per il futuro del nostro Paese; una stagione che ci vedrà al fianco e al servizio del nostro bene più prezioso, rappresentato dai nostri amati cittadini."

Dopo la cerimonia religiosa in Basilica, il corteo si è spostato a Palazzo Pubblico per l'orazione ufficiale i lo scambio dei collari Ufficiale.

Il valore della democrazia e il ruolo fondamentale che hanno i parlamenti di rappresentare tutti i cittadini al centro del discorso di Gabriela Cuevas Barron, Presidente dell'Unione Interparlamentare. “Ho capito che c'è qualcosa di veramente autentico e solido in questo paese: - afferma - le sue istituzioni democratiche, che risalgono a secoli se non a millenni fa, ma che forniscono ancora oggi un modello per il resto del mondo.

Al termine dell'orazione il momento più importante della cerimonia: il passaggio dei collari dell'Ordine di San Marino e il giuramento ufficiale che permette a Luca Boschi e a Mariella Mularoni di salire alla massima magistratura dello Stato ed essere i Capitani Reggenti per il semestre 1° ottobre 2019 - 1° aprile 2020.