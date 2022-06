Luca Casadei è il nuovo segretario di Mis: obiettivo rafforzare la sinistra a San Marino

Mis elegge il nuovo segretario. E' Luca Casadei, 33 anni, agente assicurativo che ha iniziato la sua esperienza nella stessa forza politica. Già membro del direttivo, ora è alla guida del movimento che si pone l'obiettivo di rafforzare i socialisti e più in generale la sinistra. Di Mis fanno già parte, tra gli altri, i consiglieri Rossano Fabbri e Denise Bronzetti, rispettivamente nel Gruppo misto di opposizione e di maggioranza.

L'elezione al termine del Congresso del movimento ad Acquaviva. Casadei raccoglie così il testimone del segretario uscente, e ora presidente, Severino Bollini che nel suo intervento in assemblea ha ripercorso storia e valori delle forze socialiste, guardando all'attuale periodo caratterizzato dalla guerra, dalle difficoltà economiche e dal bisogno di riforme per il Titano. E a livello di alleanze future, Mis non esclude nessuna strada.

Nel corso della mattinata il dibattito tra le diverse forze politiche ospiti. Confronto durante il quale è emersa la necessità, riconosciuta all'interno della stessa maggioranza, di portare a compimento le annunciate riforme.

Nel servizio, l'intervista a Luca Casadei (segretario politico Mis)

