Luca Della Balda: "Le banche sammarinesi devono avere l'obbligo di aprire i conti correnti, senza discrezionalità"

L'intervista a Luca Della Balda

È di pochi giorni fa, in Italia, il via libera all'unanimità, alla Camera dei Deputati, alla proposta di legge che prevede l'obbligo per le banche, di aprire un conto corrente 'a chiunque lo richieda'. Manca solo l'ok del Senato e poi sarà legge dello stato italiano.

Il consigliere di Libera, Luca Della Balda, propone di introdurre l'obbligo anche a San Marino: “Ovviamente – precisa – le banche potranno impedire l'apertura del conto corrente a chi ha problemi con le norme antiriciclaggio o antiterrorismo, ma laddove non ci sono queste problematiche la persona ne ha il diritto, perché senza un conto corrente ormai non si vive. Non si ha il diritto ad una carta di credito, un bancomat, pagamenti da remoto. Quindi si diventa dei 'desaprecidos', senza conto corrente, e questo penso non sia giusto e corretto”.

Secondo il consigliere Della Balda alcune banche sammarinesi hanno opposto, in taluni casi, il diniego all'apertura del conto, in maniera del tutto discrezionale: “Semplicemente – aggiunge – per una scelta aziendale, di convenienza, perché non vogliono dedicare tempo e risorse alle prescrizioni previste dalla normativa e preferiscono rinunciare ad un cliente e a degli incassi, per evitare problematiche future ipotetiche. Penso di presentare un progetto di legge e poi sarà il Consiglio a valutare se la mia iniziativa è accoglibile o meno. In democrazia sono i voti che contano e accetterò qualunque esito”.