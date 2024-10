Luca Lazzari nuovo segretario del Psd: "Il nostro obiettivo siamo noi, il partito ora è più grande"

Luca Lazzari è il nuovo segretario del Psd, eletto per acclamazione durante il Congresso insieme alla nuova presidente, Silvia Cecchetti. Ora si riparte con l'obiettivo di aumentare i consensi, forti dell'ultimo risultato elettorale. Accordo di associazione, diritti civili, politiche sociali a sostegno delle famiglie e per la casa, diritto alla salute alcuni degli elementi chiave dell'azione politica. Agli affari europei Gerardo Giovagnoli, segretario uscente dopo 10 anni di mandato. Giovagnoli che, nel suo discorso nella serata di sabato 26 ottobre, ha rivendicato i risultati raggiunti e il “ritrovato spirito di gruppo”.



Il partito ora guarda alla sfida europea, con l'Accordo di associazione e rafforzando le alleanze con i partiti 'fratelli' a Bruxelles. In parallelo, si punta sulle nuove generazioni valorizzando anche gli aderenti storici. Tra gli obiettivi politici interni: il maggiore avvicinamento delle forze a sinistra, guardando soprattutto a Libera e a Rete. Al momento si parla di idee. Ma la Dc avverte. Dal palco del Congresso, durante gli interventi dei partiti, il segretario del Pdcs, Gian Carlo Venturini, plaude alla collaborazione con il Psd, ma aggiunge: "La ricerca dell'unione a sinistra sia a favore del Paese e non contro qualcuno". Dunque un chiaro invito a non creare una formazione per contrapporsi, in futuro, alla Dc.

Numerosi gli ospiti italiani e internazionali tra i quali diverse personalità del Partito Democratico. A partire dal presidente ed europarlamentare Stefano Bonaccini, il deputato Andrea Gnassi, la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Emma Petitti, e tanti altri.

"C'è un fatto molto positivo - afferma Stefano Bonaccini - cioè la crescita del partito nostro omologo, dentro la famiglia dei socialisti e dei democratici europei. Siamo alla vigilia di qualcosa che dovrà essere perseguito: l'Accordo di associazione tra Unione europea, Repubblica di San Marino e Andorra. Su questo mi impegnerò, proprio perché credo che questa strada serva a San Marino. Un percorso di avvicinamento alle istituzioni europee, di una collaborazione più robusta".

"Il Partito Democratico e la Regione Emilia-Romagna - aggiunge Emma Petitti - è accanto al Psd perché abbiamo sfide comuni che riguardano il grande tema delle infrastrutture, della crescita, del lavoro, il turismo e le nuove politiche industriali in materia di turismo. Faremo la nostra parte".

"Partiti democratici come il Psd - spiega John Grech, segretario internazionale del Partito laburista maltese - sono fondamentali in questo momento critico a livello internazionale. Forze esterne stanno mettendo l'Europa sotto minaccia: abbiamo i conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. Il Psd deve contribuire a mantenere vivo il sogno europeo, specialmente qui a San Marino, e continuare a tenerci tutti uniti nella famiglia europea e nei valori europei".

Nel video le interviste a Stefano Bonaccini (presidente Pd ed europarlamentare), Emma Petitti (presidente Assemblea legislativa Emilia-Romagna) e John Grech (segretario internazionale del Partito laburista maltese)