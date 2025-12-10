Lunedì 15 si torna in Aula: al centro del Consiglio il bilancio di previsione

Sette giorni di Consiglio: da lunedì 15 a martedì 23. Ad aprire i lavori, dopo il comma comunicazioni, il Bilancio previsionale per il 2026 e i bilanci pluriennali 2026/2028. Non è l'unico piatto forte della sessione di dicembre: a seguire l'Aula riprenderà l'esame in seconda lettura del progetto di legge sull'ICEE e proseguirà anche quello sulla relazione del Segretario per gli Affari Interni circa le azioni necessarie a gestire le nuove disposizioni derivanti dall’Accordo di Associazione all’UE, in termini di competenze e risorse, nonché le relative valutazioni d’impatto.

Lo stesso comma prevede la votazione dell'Ordine del Giorno presentato dalla Maggioranza e dai Consiglieri Indipendenti Giovanna Cecchetti e Michela Pelliccioni per dare mandato a tutti gli organi istituzionali coinvolti di dare seguito ad azioni ed iniziative per la gestione delle disposizioni derivanti dall’Accordo. Concludono l'iter consiliare le “Disposizioni in materia di Sandbox Normative” e il PDL “Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all’estero”.

Approdano, invece, in prima lettura l'“Istituzione di una Commissione d’Inchiesta su presunte responsabilità politiche e amministrative sulla gestione di soggetti condannati per abusi sessuali su minori” e la “Revoca delle riserve alla Convenzione multilaterale di Mutua Assistenza Amministrativa in materia fiscale”. All'ordine del giorno anche 4 decreti e due ratifiche: dell’Accordo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra San Marino e lo Stato di Palestina e del Protocollo di modifica dell’Accordo con l’Unione Europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie, per migliorare l’adempimento fiscale internazionale, firmato a Bruxelles il 13 ottobre.



