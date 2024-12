CGG Lunedì il Consiglio del bilancio: tra i temi forti anche giustizia, sanità, nomine

Sarà una sessione consiliare intensa che, in alcuni giorni, potrà andare avanti anche di notte. Al centro dei lavori: il bilancio di previsione dello Stato per il 2025, ma non solo. Tanti i dossier da affrontare, come giustizia, nomine, decreti. Si parte la mattina di lunedì 16 dicembre, come di consueto con il comma Comunicazioni, dal quale potranno emergere spunti interessanti di attualità politica.

Subito dopo si aprirà la maratona del bilancio. Finanziaria alla quale, da quest'anno, si affianca il progetto di legge sullo sviluppo che, però, ora sta seguendo il percorso in Commissione Finanze e tornerà in Consiglio probabilmente a febbraio. Archiviato il comma sul bilancio, si tornerà a discutere delle azioni, a tutela dello Stato, verso chi ha agito contro l'economia sammarinese.

Uno dei temi forti sarà la giustizia, con la relazione del dirigente del Tribunale, Giovanni Canzio, per il 2023. Spazio anche alle nomine, tra le quali quelle di due membri del Consiglio Direttivo di Banca Centrale, del Consiglio di amministrazione di San Marino RTV e il completamento del Comitato amministratore Fondiss. Altra questione calda è la salute, con l'approvazione degli indirizzi generali per predisporre il Piano sanitario e socio-sanitario. Numerosi anche gli ordini del giorno da votare, proposti in gran parte dalle forze di opposizione, insieme ai decreti in ratifica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: