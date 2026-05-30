Lutto nazionale per Mariella Mularoni: esequie di Stato in Pieve, camera ardente al Begni

Lutto nazionale e funerali di Stato per il Segretario alla Sanità, Mariella Mularoni, scomparsa ieri a 63 anni. I Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva hanno promulgato il Decreto Reggenziale per le onoranze funebri, ieri, a poche ore dalla notizia che ha fermato il Paese e dall'invio del messaggio ufficiale di cordoglio dove ne hanno ricordato l'alto profilo istituzionale, l’esemplare spirito di servizio”, mettendone il luce – accanto all'impegno civile e politico – la sensibilità, la gentilezza, il rispetto e la signorilità.

Lunedì 1 giugno sarà lutto nazionale e i funerali elevati al rango di Esequie di Stato. Si terranno nella Basilica del Santo, alle 15. Nel decreto, esplicitate le disposizioni previste a partire dalla interruzione, dalle 14, delle attività degli Uffici e dei Servizi del Settore Pubblico Allargato, delle Scuole di ogni ordine e grado, nonché degli Uffici e Servizi delle Società partecipate dallo Stato. Sempre lunedì: bandiera a mezz'asta negli edifici pubblici ed istituzionali e, alle 9, un minuto di silenzio. Sospesi tutti gli spettacoli pubblici.

Fissato il protocollo dal Cerimoniale Diplomatico: apertura della Camera Ardente alle 10.00, a Palazzo Begni, alla presenza dei Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva. A seguire, l'omaggio delle autorità presenti e, alle 10.30, l'apertura al pubblico fino alle 14.00. Il corteo funebre partirà dal Begni alle 14.50 fino alla Pieve dove, alle 15.00, la Reggenza renderà omaggio al feretro, aprendo così le Esequie di Stato.









