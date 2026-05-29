Lutto Nazionale per Mariella Mularoni: lunedì i Funerali di Stato

I Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno firmato e promulgato il Decreto Reggenziale che dispone per lunedì 1 giugno 2026 il Lutto Nazionale "...per la scomparsa del Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità. E' disposta l'interruzione delle attività, dalle ore 14, degli Uffici e dei Servizi del Settore Pubblico Allargato, delle Scuole di ogni ordine e grado, nonché degli Uffici e Servizi delle Società partecipate dallo Stato. Nel suddetto giorno dovrà essere esposta la bandiera a mezz'asta. Nel giorno della cerimonia funebre è disposto un minuto di silenzio alle ore 9, nonché la sospensione di tutti gli spettacoli pubblici".

I Funerali di Stato si terranno lunedì 1 giugno alle ore 15 in Pieve. Intanto la San Marino RTV, con il Presidente Pasquale Valentini, il Direttore Generale Roberto Sergio, il Cda, il Collegio Sindacale ed i dipendenti tutti, partecipa al lutto della comunità sammarinese, dei familiari, degli amici per "l'enorme perdita" del Segretario Mularoni. "La accompagnino le nostre preghiere" scrive il Dg Roberto Sergio.







