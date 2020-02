M.I.S. attacca la maggioranza: "La legislatura non è certamente iniziata nel migliore dei modi"

M.I.S. attacca la maggioranza: "La legislatura non è certamente iniziata nel migliore dei modi".

“Saremo attenti osservatori delle vicende che coinvolgono Libera e soprattutto cosa scaturirà il prossimo 14 marzo dal Congresso Generale di SSD”. Così Movimento Ideali Socialisti che nei giorni scorsi ha riunito la Direzione. Sotto la lente anche l’attuale situazione politica: “La legislatura – osserva MIS - non è certamente iniziata nel migliore dei modi, con gli schieramenti suddivisi in due squadre ben definite che non vogliono o non riescono ad anteporre l’interesse generale alle spicciole contese e beghe di parte". A tal proposito il movimento non può esimersi dall’evidenziare le “effrazioni di metodo e la totale mancanza di condivisione da parte dell’attuale maggioranza su temi – conclude - che meriterebbero ben altro approccio”.



I più letti della settimana: