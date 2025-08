Macchinette nei bar: con il nuovo Decreto lo Stato incassa 10 volte di più

L'anno scorso, a San Marino, sono cambiate le regole per i giochi della sorte: una piccola rivoluzione per tutelare i giocatori e garantire maggiori entrate per lo Stato. Gli effetti di quel Decreto sono – nero su bianco – nella relazione sullo stato dei giochi, approdata in Commissione Finanze. I numeri confermano che la strada intrapresa è quella giusta, tanto che nel comma comunicazioni arrivano i complimenti di Emanuele Santi di Rete al Segretario Marco Gatti. Con il Decreto – afferma Santi – è stato disciplinato un settore, quello delle macchinette nei bar, “completamente fuori controllo”. E ringrazia il vecchio Consiglio di amministrazione dell'Ente Giochi per aver preso in mano una materia così complessa e delicata. Rispetto al passato, i nuovi apparecchi installati nei locali pubblici prevedono una perdita oraria massima: non più di 50 euro all'ora. Un limite che – fa notare – vuol evitare alla gente di rovinarsi. Le nuove regole hanno inoltre alzato, e di molto, l'ammontare del gettito per lo Stato. Se prima del Decreto era infatti prevista una tassa annua fissa indipendentemente da giochi e vincite, ora le imposte sono calcolate in percentuale sul totale giocato.0

Tradotto in numeri: nei primi sei mesi del 2024 lo Stato ha incassato 19.000 euro; nello stesso periodo di quest'anno ben 227.000. Se si va avanti così – dice Santi – entreranno nelle casse pubbliche 440.000 euro all'anno, dieci volte di più rispetto a prima. Al 30 giugno sono state autorizzate 50 macchinette, delle quali 33 già installate nei locali pubblici. L'Ente giochi, oltre a rilasciare permessi, è anche impegnato in campagne di prevenzione. La ludopatia, va ricordato, è una piaga sociale e le iniziative mirano a richiamare al gioco responsabile. “Ma vorremmo aumentare il livello con vere e proprie campagne pubblicitarie, anche sugli autobus”, annuncia il presidente dell'Ente Reves Salvatori. Il tutto partirà in autunno.