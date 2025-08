GIOCHI DELLA SORTE Macchinette nei bar: con il nuovo Decreto lo Stato incassa 10 volte di più Prima delle nuove regole entravano nelle casse pubbliche 40.000 euro all'anno. Nel 2025, in soli sei mesi, lo Stato ha incassato 227.000 euro. Previsto, per i giocatori, anche un limite per le perdite.

L'anno scorso, a San Marino, sono cambiate le regole per i giochi della sorte: una piccola rivoluzione per tutelare i giocatori e garantire maggiori entrate per lo Stato. Gli effetti di quel Decreto sono – nero su bianco – nella relazione sullo stato dei giochi, approdata in Commissione Finanze. I numeri confermano che la strada intrapresa è quella giusta, tanto che nel comma comunicazioni arrivano i complimenti di Emanuele Santi di Rete al Segretario Marco Gatti. Con il Decreto – afferma Santi – è stato disciplinato un settore, quello delle macchinette nei bar, “completamente fuori controllo”. E ringrazia il vecchio Consiglio di amministrazione dell'Ente Giochi per aver preso in mano una materia così complessa e delicata. Rispetto al passato, i nuovi apparecchi installati nei locali pubblici prevedono una perdita oraria massima: non più di 50 euro all'ora. Un limite che – fa notare – vuol evitare alla gente di rovinarsi. Le nuove regole hanno inoltre alzato, e di molto, l'ammontare del gettito per lo Stato. Se prima del Decreto era infatti prevista una tassa annua fissa indipendentemente da giochi e vincite, ora le imposte sono calcolate in percentuale sul totale giocato.0

Tradotto in numeri: nei primi sei mesi del 2024 lo Stato ha incassato 19.000 euro; nello stesso periodo di quest'anno ben 227.000. Se si va avanti così – dice Santi – entreranno nelle casse pubbliche 440.000 euro all'anno, dieci volte di più rispetto a prima. Al 30 giugno sono state autorizzate 50 macchinette, delle quali 33 già installate nei locali pubblici. L'Ente giochi, oltre a rilasciare permessi, è anche impegnato in campagne di prevenzione. La ludopatia, va ricordato, è una piaga sociale e le iniziative mirano a richiamare al gioco responsabile. “Ma vorremmo aumentare il livello con vere e proprie campagne pubblicitarie, anche sugli autobus”, annuncia il presidente dell'Ente Reves Salvatori. Il tutto partirà in autunno.

