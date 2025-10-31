Made in San Marino, la maggioranza esprime soddisfazione: “Una legge che valorizza le nostre eccellenze” Per le forze di Governo il provvedimento sui contrassegni e sulle botteghe storiche è il risultato di un dialogo istituzionale che tutela artigianato e manifattura. Plauso anche da Domani – Motus Liberi, che sollecita i decreti attuativi.

Made in San Marino, la maggioranza esprime soddisfazione: “Una legge che valorizza le nostre eccellenze”.

Soddisfazione dei gruppi di maggioranza per l'approvazione definitiva e unanime in Consiglio Grande e Generale del Pdl che disciplina i contrassegni "Made in San Marino" e "100% Made in San Marino", e il Registro delle "Botteghe Storiche”.

Un provvedimento atteso da tempo che, per le forze di Governo, rappresenta la concretizzazione di una visione politica mirata a tutelare e promuovere la manifattura e l'artigianato sammarinese nel contesto globale. Il frutto di un dialogo istituzionale – continua la maggioranza - che ha permesso di recuperare e perfezionare un'iniziativa pregevole, trasformandola in un atto normativo che gode dell'ampio e convinto sostegno dell'intero Consiglio.

Plaude dai banchi dell'opposizione, DOMANI - Motus Liberi per un risultato politico che “ha voluto, costruito e difeso”. DML guarda già alle prossime mosse, chiedendo "al Governo di varare subito i regolamenti e decreti attuativi e di avviare una campagna di promozione internazionale, coinvolgendo imprese, categorie e territorio”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: