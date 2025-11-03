"Made in San Marino", Segretario Fabbri: "E' la nostra bandiera economica sui mercati globali"

Approvazione definitiva, da parte del Consiglio, della legge che istituisce e disciplina i contrassegni “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino”, affiancati dal Registro delle “Botteghe Storiche”: un atto normativo che per la Segreteria di Stato all'Industria, “assume un valore politico di primario rilievo. La Segreteria – si legge nella nota - ha saputo recuperare, rilanciare e condurre in porto un progetto precedentemente arenato sui veti incrociati, trasformandolo in un patrimonio condiviso da tutto l'arco consiliare”. Sul piano pratico, l'introduzione dei due contrassegni – spiega la Segreteria - offre alle nostre imprese uno strumento essenziale per valorizzare l'eccellenza e la trasparenza. Il marchio di origine – evidenzia - è un fattore di tutela nel mercato internazionale, che rafforza il posizionamento dei prodotti sammarinesi e la fiducia dei consumatori".

"Contestualmente, - aggiunge, infine, la Segreteria - l’istituzione del Registro delle “Botteghe Storiche” mira a onorare e preservare quella memoria artigianale e commerciale che costituisce una radice imprescindibile della nostra cultura e della nostra economia”. Soddisfatto il Segretario di Stato Rossano Fabbri: “Vedere un progetto, che in passato non aveva trovato il giusto sostegno, divenire oggi una disposizione legislativa sostenuta all'unanimità, conferma che la collaborazione e il senso di responsabilità politica sono il motore per lo sviluppo del Paese. Il “Made in San Marino” è la nostra bandiera economica sui mercati globali, ed è ora legge dello Stato”.







