INDAGINE IN CORSO Maggioranza: "Allarme per piano parallelo, piena fiducia nelle istituzioni” “Nel rispetto delle indagini in corso – scrivono i partiti di governo – auspichiamo si possa pervenire al più presto a un quadro chiaro e definito dei fatti e delle responsabilità"

La maggioranza segue “con estrema attenzione” l’evolversi della vicenda legata a Banca di San Marino, anche alla luce della nota diffusa dal presidente del Tribunale di San Marino, Giovanni Canzio, che ha evidenziato “con chiarezza l’esistenza di un ‘piano parallelo’” volto a esercitare “pressioni, condizionamenti e forme di delegittimazione nei confronti delle istituzioni della Repubblica”. In una nota, la maggioranza parla

Quello che emerge dalla nota del presidente del Tribunale, Giovanni Canzio, è “un quadro che desta forte allarme”, non solo per “la gravità dei reati ipotizzati e la presenza di misure cautelari già adottate”, ma anche per “le possibili ricadute sistemiche sul Paese”. Così la maggioranza di governo interviene dopo l'annuncio delle nuove misure cautelari contro quello che viene definito un "piano parallelo" volto a esercitare pressioni, condizionamenti e forme di delegittimazione nei confronti delle istituzioni della Repubblica.

Pdcs, Psd, Libera, Alleanza Riformista e l'indipendente Giovanna Cecchetti esprimono preoccupazione anche per i tentativi di “proiettare all’esterno una rappresentazione distorta della realtà sammarinese”, fino a “mettere in discussione il percorso di associazione di San Marino all’Unione Europea”, definito “una scelta strategica, condivisa e di lungo periodo”.

La maggioranza ribadisce quindi “la piena fiducia nelle istituzioni della Repubblica”, a partire dall’“azione indipendente e rigorosa del Tribunale”, e conferma la fiducia nell’operato di Banca Centrale, chiamata a garantire “stabilità, trasparenza e corretto funzionamento del sistema finanziario”.

“Nel rispetto delle indagini in corso – conclude la nota – auspichiamo si possa pervenire al più presto a un quadro chiaro e definito dei fatti e delle responsabilità, nell’interesse della verità, della tutela delle istituzioni e della credibilità della Repubblica di San Marino”, sottolineando che “è nel rispetto delle regole, nella trasparenza e nell’indipendenza della magistratura che risiede la migliore tutela del Paese e del suo futuro europeo”.

Domani Motus Liberi, intervenuto sul tema, ha chiesto la convocazione urgente di un Consiglio Grande e Generale straordinario.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: