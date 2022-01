2022 Maggioranza: avanti con le riforme. Incontri dalla prossima settimana

Maggioranza: avanti con le riforme. Incontri dalla prossima settimana.

La Maggioranza, in una nota, conferma il proprio sostegno al Governo e rilancia la propria azione: passate le festività, già dalla prossima settimana, si riapre infatti il confronto “per definire in maniera più accurata i tempi ed i modi degli interventi strutturali che dovranno essere orientati al rilancio e allo sviluppo”. PDCS, RETE, NPR, DML ed i Consiglieri del Gruppo Misto di maggioranza, riaffermano dunque “la volontà di procedere insieme e collaborare in maniera proficua”.

Sul fronte green pass, un richiamo alla proroga disposta dal Governo italiano fino al 28 febbraio, per poter concludere anche la campagna vaccinale: “ancora una volta la conferma – precisano le forze di Governo - della volontà di dialogo e i buoni rapporti tra San Marino e Italia”. Così come “la sottoscrizione dell’accordo per l’approvvigionamento dei vaccini Pfizer, che garantirà la dose di richiamo per tutti i Sammarinesi che la richiederanno, è – ricordano - un altro segno evidente del riconoscimento che il nostro Paese sta ottenendo a livello europeo”.

Rispetto infine alla questione delle dimissioni del Segretario Ciavatta, respinte all'unanimità dal Congresso di Stato, la Maggioranza rileva che “nonostante le immancabili difficoltà che possono sorgere nella gestione della “cosa pubblica”, si è scelta la strada del dialogo e della responsabilità, attribuendo in questo modo priorità – concludono - alle necessità del Paese”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: