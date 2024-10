SANITÀ Maggioranza: con la riorganizzazione Iss saranno migliorati i servizi Pdcs; Libera, Psd e Alleanza riformista con l'indipendente Cecchetti affrontano il tema sanità. in risposta anche alle osservazioni su pediatria e maternità

L’Atto Organizzativo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, in ratifica in Consiglio Grande e Generale, affronterà scelte strategiche per troppo tempo rimandate, che riguardano la gestione della sanità e della sicurezza sociale. La Maggioranza e il consigliere Cecchetti - in una nota -, rispondono alle critiche di queste ore, sollevate da alcuni genitori per pediatria. Un testo che sarà ulteriormente definito nell’ambito del dibattito consigliare, anche alla luce della discussione degli “Indirizzi Generali per la predisposizione del Piano Sanitario e Socio Sanitario della Repubblica di San Marino 2024/26”.

La maggioranza intende proseguire il confronto sulla sanità per adeguare e migliorare la qualità dei servizi non solo inerenti agli aspetti sanitari e sociosanitari ma anche a quelli strutturali e organizzativi. La maggioranza sta lavorando anche a un nuovo modello gestionale ed organizzativo che potrà prevedere anche il superamento dell’attuale struttura e composizione del Comitato Esecutivo.

