TRIBUNALE Maggioranza: "Condanna a Buriani segna fatti di eccezionale gravità" Lo dicono Partito Democratico Cristiano Sammarinese, Libera, Partito dei Socialisti e dei Democratici, Alleanza Riformista e il Consigliere Indipendente Giovanna Cecchetti in una nota congiunta

La recente sentenza di secondo grado, che conferma la condanna a quattro anni per concussione nei confronti del Commissario della Legge Alberto Buriani, accerta fatti di eccezionale gravità istituzionale e morale. Così in una nota congiunta i partiti di maggioranza intervengono sulla sentenza dei giorni scorsi.

Pur trattandosi di una decisione non ancora definitiva – in attesa di un possibile terzo grado di giudizio – la sentenza consegna al Paese una verità giudiziaria che non può essere ignorata né sottovalutata. Il quadro che emerge, rilevano i partiti, solleva gravi preoccupazioni istituzionali e morali, indicando che ha ecceduto le sue funzioni. La maggioranza politica di San Marino ribadisce la necessità di controllo su ogni potere dello Stato e sostiene il rafforzamento del sistema giudiziario, respingendo le critiche che minano la fiducia nella giustizia.

