Maggioranza e Governo: "Avanti uniti nell'interesse del Paese"

Maggioranza e Governo riuniti in un incontro informale a Serravalle per delineare l'azione politico-istituzionale del 2023. Maggioranza e Governo vanno avanti decisi e uniti con la volontà di proseguire il cammino delle riforme e della messa in sicurezza del paese. Questo il messaggio di fondo che Pdcs, Rete, Npr, Domani Motus Liberi e il Gruppo Misto di Maggioranza, fanno trapelare all'unisono, dopo l'incontro informale a cui ha preso parte una folta rappresentanza consigliare e del Congresso di Stato.

Non una verifica di maggioranza – precisano - ma un incontro allargato per condividere la 'road map' delle cose da fare nell'interesse della Repubblica, affrontando le sfide e cogliendo le opportunità del 2023. Uno degli obiettivi prioritari indicati a breve termine è la riforma dell'Igr mentre entro l'anno viene considerata fondamentale la chiusura del negoziato per l'Accordo di Associazione all'Unione Europea, mettendo a frutto i segnali positivi arrivati anche ieri con la visita in Repubblica del Vice-Presidente della Commissione Ue Maros Sefcovic.

Tra i temi esplicitamente elencati dai leader di maggioranza, su cui porre massima attenzione, anche la sanità, così come il rinnovo dei titoli del debito pubblico e il dossier energia. La pandemia e la guerra in Ucraina hanno inevitabilmente impegnato energie e risorse ma – rimarcano gli esponenti di maggioranza – sono stati comunque concretizzati obiettivi del programma di Governo come le riforme di giustizia, pensioni e lavoro, insieme a scelte strategiche, non più procrastinabili, come quella del debito estero che ha consentito di stabilizzare la finanza pubblica.

Espressa quindi soddisfazione per il cammino già intrapreso durante la legislatura e per il positivo andamento dell'economia reale, a partire dalla crescita del Pil e dalla disoccupazione scesa ai minimi storici. Seguiranno altri incontri come quello odierno, assicurano dalla maggioranza che mostra coesione e unità di intenti, pur in presenza di una vivace dialettica interna, emersa anche di recente in Consiglio su un dossier di grande portata come quello del Distretto Economico a Fiscalità Speciale.