Maggioranza: "Ipotizzabile l’adozione di una scontistica più alta sulla Smac Card".

In una nota congiunta le forze di maggioranza tornano sul depositato progetto di legge per l'istituzione dei Certificati di Compensazione Fiscale Sammarinesi, nato con l'obiettivo – sottolineano – "di dare sostegno immediato e concreto alle famiglie di lavoratori, disoccupati, piccoli imprenditori e artigiani ad oggi in particolare difficoltà". Nelle intenzioni future anche quella di utilizzare il nuovo strumento a supporto delle politiche fiscali, economiche e industriali del Paese in chiave sviluppo, gestione del debito e revisione della spesa. “Ipotizzabile, ad esempio, - spiegano - l’adozione di una scontistica più alta sulla Smac Card, rendendo più conveniente acquistare in Repubblica non solo per i residenti, ma anche per i turisti”.

Dc, Rete, NpR e Domani – Motus Liberi esprimono infine la volontà di seguire un iter legislativo regolare, “che preveda – concludono - un proficuo dialogo con tutte le forze di opposizione per arrivare all’approvazione di un testo quanto più condiviso possibile”.



