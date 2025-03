Maggioranza: soddisfazione per la Sessione consiliare. Sguardo ora a Europa e PdL strategici Conferenza stampa post-Consiglio, per i rappresentanti delle Forze che sostengono il Governo. Posto l'accento sul percorso di integrazione con l'UE. Ormai alle spalle il carico di decreti risalente alla precedente Legislatura

Sessione proficua in termini di confronto e produttività, ha esordito Massimo Andrea Ugolini, DC. Una sorta di palingenesi – del resto, questo Consiglio -, per la compagine governativa. Sostanzialmente smaltito l'arretrato, vista la ratifica di quasi 40 decreti; diversi eredità della precedente Legislatura. “Abbiamo svalicato”, è stato detto. Tempo ora per l'annunciato cambio di passo nella produzione normativa; “abbiamo dei progetti di legge importantissimi” - ha ricordato Matteo Rossi, PSD -; già alcuni hanno passato l'iter della Commissione. Citati i PdL su emergenza abitativa, ICEE, cittadinanza, e così via. Indicati i passaggi chiave della Sessione; come l'ok alla Legge Costituzionale sulla Dirigenza del Tribunale. Sottolineata in conferenza stampa la capacità di dialogo con l'Opposizione; e il sostegno venuto da parti di questa. All'unanimità, invece, la condivisione dell'odg sull'Accordo UE. “Pagina importante”, ha rimarcato Michele Muratori, Libera; un “mandato chiaro” per una rapida definizione del dossier. Le parole dei Segretari Beccari e Gatti – è stato rimarcato – hanno rasserenato l'Aula.

“Si è trovata una soluzione politica” - ha sottolineato il Capogruppo PSD -, quella dell'addendum; “si va nell'ottica di una armonizzazione ulteriore” con l'Italia. Rilanciata inoltre l'idea di un “Patto Istituzionale” tra la Maggioranza e l'Opposizione. Posto anche l'accento sulla capacità della Maggioranza di trovare infine una quadra su una potenziale pietra d'inciampo come il “Decreto alberghi”. Matteo Rossi ha ricordato come inizialmente tra le fila del PSD si ritenesse vi fosse qualche “cortocircuito” a livello di Diritto. “Il dibattito ci ha chiarito tante cose” - ha aggiunto - e vi è stato “un confronto in Maggioranza molto importante”. Rivendicate inoltre scelte di alto profilo. Commentando l'ok al passaggio di consegne, in seno al Collegio Garante – fra la Professoressa Sandulli e il Professor Elefante -, Gian Nicola Berti, AR, ha ricordato come “ancora una volta” un membro dell'Organismo entri a far parte della Corte Costituzionale italiana. Generale infine il ringraziamento alla Reggenza Civerchia-Riccardi per il lavoro svolto; e un “in bocca al lupo” ai Capi di Stato eletti per il prossimo Semestre.

Nel servizio l'intervista a Matteo Rossi – Capogruppo PSD



