Maggioranza su conferma rating Fitch: "Un risultato non scontato"

La maggioranza, in un comunicato congiunto sottoscritto da tutte le sue componenti, valuta il rating “BB” con “outlook stabile” di Fitch, “un risultato atteso ma non scontato e soprattutto necessario visti gli impegni che il Governo dovrà affrontare nei prossimi mesi, in particolare il rifinanziamento del prestito internazionale, la riforma dell’IGR e l’attuazione della legge sulla cartolarizzazione. Di qui l'invito a “continuare il lavoro che si sta portando avanti per rendere ancor più sostenibile lo sviluppo economico del Paese, migliorare l’operatività delle imprese, favorire l’interscambio nel mercato Europeo, incrementare i livelli di attrattività turistica, rendendo San Marino una meta ancor più desiderata per i visitatori provenienti da tutte le parti del mondo”. Un’agenda condivisa nel vertice di maggioranza del mese scorso che include anche la definizione dell’Accordo di Associazione con l’UE, l’attuazione di un piano di emergenza per una maggiore autonomia energetica, gli investimenti per le infrastrutture, non solo nel settore turistico, una migliore efficienza ed ottimizzazione del sistema sanitario e sociale.